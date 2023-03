MOURINHO: "Sarà molto difficile stasera, Real Sociedad ottima squadra" (VIDEO)

Prima di partire per San Sebastian, alla vigilia di Real Sociedad-Roma Mourinho ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club: "E' stata difficilissima all'Olimpico, è una partita in cui loro hanno tutto da guadagnare. Sicuramente prenderanno dei rischi ma giocheranno con tanta emozione, con uno stadio bello e caldo dietro di loro. E hanno tanta qualità perché non è che per il 2-0 ho avuto una sensazione diversa da quello che pensavo prima, che sono un'ottima squadra. E' un secondo tempo molto difficile da giocare".

In questo anno e mezzo ci ha insegnato che la partita che conta è la prossima

"Perché qui o siamo dentro o siamo fuori, non c'è storia. Nel girone ci sono sempre altre possibilità, quando sei nei turni ad eliminazione diretta è così. Siamo dentro o siamo fuori, ovviamente vogliamo stare dentro e faremo tutto il possibile"

Per fortuna ci saranno anche tanti tifosi giallorossi in trasferta

"Sempre, anche con la squalifica nelle trasferte abbiamo sofferto un po' questa mancanza. L'Olimpico è pieno da un anno, fuori casa è lo stesso. Per i ragazzi è importante sapere che ci sono, l'hanno fatto sempre lo scorso anno e così quest'anno, anche al freddo di Salisburgo. I ragazzi hanno bisogno di questa motivazione"