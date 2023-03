MOURINHO: "Pellegrini e Belotti stanno bene. L'ambiente ci caricherà" (VIDEO)

SKY SPORT - Alla vigilia di Real Sociedad-Roma, Josè Mourinho ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le sue parole:

Vogliono la rimonta.

"Normale per la squadra che gioca la seconda in casa. L'ambiente può caricare, faranno di tutto per cambiare il risultato. L'ambiente li caricherà, ma caricherà anche noi. Preferisco un'atmosfera calda".

Sul piano tecnico cosa cambia?

"A Roma loro hanno giocato con Illarramendi e Zubimendi, posso immaginare che domani ne giochi solo uno. Cercheranno di essere il più offensivi possibile. Hanno un bravissimo allenatore che sa che se perde equilibrio la partita può andare nella direzione opposta. Sono una squadra di possesso ma con equilibrio".

Come stanno Belotti e Pellegrini?

"Bene".

VAI AL VIDEO