Roma-Cremonese, MOURINHO: "Primo tempo orribile, sconfitta meritata. La rosa fa fatica con 3 partite a settimana. Zaniolo? No comment, la proprietà è stata chiara"

Roma fuori dalla Coppa Italia: la Cremonese passa all'Olimpico nei quarti di finale battendo i giallorossi per 2-1. Dopo il ko, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A MEDIASET

Siete usciti dalla Coppa Italia.

“Complimenti alla Cremonese. È una coppa strana, che penalizza le squadre inferiori e per questo hanno ancora più merito. Noi paghiamo per un primo tempo orribile. Nel secondo tempo c’è stato un errore individuale, anche nel primo ma abbiamo giocato male male. Poi abbiamo reagito, ma siamo stati poco fortunati perché potevamo fare gol prima. Ci sta, ho imparato a non piangere dopo la sconfitta e a pensare alla prossima. La nostra rosa fa fatica a giocare tre partite in una settimana”.

Grandissimo passo indietro?

“Il calcio fa così, succede sia alla squadra top sia alle altre. A Napoli grande partita, meritavamo un risultato diverso ed ero orgoglioso. Oggi no. C’è una partita tra tre giorni e mi devo concentrare su questo”.

Ti sei pentito di non aver messo subito i titolari?

“Questa è sempre la vecchia storia del prepartita. Quando lo staff ti dice le condizioni dei giocatori fai delle scelte. Se oggi avesse giocato Dybala e si fosse rotto per un mese? Avete visto come Abraham e Matic hanno finito la partita a Napoli. È strano per me capire perché abbiamo giocato oggi e poi sabato, mi dicono che è a causa del rugby. Se non cambio i giocatori si fanno male, se li cambio e giochiamo male però è un problema. Sono obiettivo, abbiamo giocato male, soprattutto nel primo tempo. Siamo una squadra, non voglio responsabilizzare i giocatori, abbiamo sbagliato tutti”.

La lettera di Zaniolo?

“La proprietà è stata chiara e io non farò nessun ulteriore commento”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Le era mai capitato nella sua carriera di vedere la sua squadra approcciare in questa maniera?

"Sì, non tante volte ma mi è successo. Le coppe sono competizioni belle e strane, qualche volta la squadra teoricamente più forte non mette tutto in campo e c'è la sorpresa. In una stagione ho vinto la Premier con il Chelsea e sono stato eliminato da una squadra di terza o quarta divisione. La Coppa Italia non è così bella come le altre perché dà meno possibilità alle squadre di Serie B o meno forti di fare cose belle per loro ovviamente, come è successo oggi. Se mi chiedete se mi piace, dico di no. Se mi chiedete se me lo aspettavo, dico di no. Ma succede spesso".

Cosa ha detto alla squadra nell'intervallo? È andato via prima della fine del primo, che ha definito orribile.

"Sono andato via prima perché dovevo fare quattro cambi e bisogna prepararli bene. Ho parlato pochissimo del primo tempo, se parlo del primo tempo non sono sufficienti 10 minuti: poverissimo a tutti i livelli. Possiamo puntare il focus sull'errore, sul rigore e sull'1-0 ma non è giusto in questo caso per un giocatore. È stata la squadra, intendo quella in campo e quella fuori. Primo tempo povero a tutti i livelli. Ero consapevole che il secondo tempo sarebbe stato diverso ma il 2-0 cambia la dinamica mentale. Per la Cremonese una cosa è 1-0, un'altra 2-0: hanno difeso bene, hanno aspettato una minima possibilità di contropiede e dopo hanno capito di poter utilizzare la passività dell'arbitro nel lasciar correre e perdere tempo, tutto quello che una squadra cerca di fare. Ovviamente non critico la Cremonese per averlo fatto. Il nostro gol arriva troppo tardi: se fosse arrivato 5 minuti prima, ci avrebbe dato occasione per pareggiare. Ma per il nostro primo tempo penso che la sconfitta sia meritata".

