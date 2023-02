MATIC: "Ronaldo il migliore con cui ho giocato. Al Chelsea volevano vincere tutto, allo United più preoccupati dell'immagine del club"

ARENASPORT - Dopo Ceferin e Srna, è Nemanja Matic il terzo ospite del programma della rete sportiva televisiva condotto dall'ex calciatore Mario Stanic: in carriera entrambi hanno vestito le maglie di Chelsea e Benfica. "Il fatto è che sono stato alla Stella Rossa per quattro anni e mezzo e al Partizan per circa un anno e mezzo. Alla Stella Rossa mi hanno costretto a cercare un altro ambiente e il Partizan mi ha chiamato. Ma dopo un anno e mezzo hanno mandato via anche me", le parole del centrocampista serbo riportate dal sito sportivo.

"In generale le persone provenienti da queste parti dei Balcani, intendo tutti i nostri paesi, hanno molto più talento ma in Occidente lavorano di più. Tutti loro, compresi gli slovacchi, hanno una mentalità più tedesca. Ogni sessione di allenamento è svolta al massimo - ha continuato parlando anche della sua esperienza al Košice -. È questo ciò di cui avevo bisogno per diventare più forte e per avere quella mentalità. Se non lavori, tutti sono contro di te...".

Dal Košice poi il passaggio al Chelsea, di cui ha ricordato i dettagli, i primi quattro mesi in cui non ha giocato e la rosa dei Blues. Oltre al Chelsea, in Premier League Matic ha indossato la maglia del Manchester United: "La filosofia di Abramovich, proprietario del Chelsea in quel momento, e delle persone che gestivano il club con lui era quella di vincere tutto il possibile. Allo United erano più preoccupati per l'immagine del club e forse inconsapevolmente i risultati sono stati trascurati. Quindi la loro attenzione non era solo sui trofei, come nel caso del Chelsea". "È un vero esempio di come comportarsi in partita e in allenamento - ha aggiunto su Cristiano Ronaldo -. Anche se all'epoca non era all'apice della sua carriera, è il miglior giocatore con cui ho giocato".

Matic, poi, ha anche affrontato il discorso sul confronto tra la nazionale serba e quella croata: "Noi serbi stiamo mettendo pressione e non abbiamo alcuna base per farlo. Diciamo che siamo i migliori... Perché siamo i migliori, dove siamo migliori? Sono stato un po' criticato quando ho detto in un'intervista quello che pensavo sul confronto tra Serbia e Croazia. Era anche prima del Mondiale. Ho detto che Croazia e Serbia non potevano essere paragonate perché in quel momento avevamo tre giocatori ai massimi livelli e la Croazia dieci: Rakitic era al Barcellona, Modric al Real Madrid, Kovacic al Real, Perisic all'Inter, Mandžukić alla Juventus ecc... Avevamo due giocatori ai massimi livelli e tutti gli altri giocavano in club mediocri. Stiamo mettendo troppa pressione sui giocatori che non sono ancora pronti. Non è possibile che uno che giochi al Torino abbia su di sé la stessa pressione di Modric che gioca costantemente ai massimi livelli e che vince trofei. La Serbia deve abbassare le tensioni prima delle competizioni importanti". "Non arrivi secondo e terzo dal nulla. Hai Modric che è il migliore giocatore del mondo e solo quando finirà la sua carriera tutti sapranno che tipo di giocatore è. Ho giocato contro di lui diverse volte. Ogni mossa che fa in campo ti fa commettere un errore, sa sempre cosa sta facendo in anticipo. Noi nella Serbia non abbiamo un giocatore del genere", ha concluso il centrocampista della Roma.

(tportal.hr)

