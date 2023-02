MANCINI: "Partita tosta, ma siamo pronti. Dobbiamo mettere un po' di paura al Salisburgo" (VIDEO)

Gianluca Mancini ha parlato prima di Roma-Salisburgo, in programma questa sera alle ore 21. Il match, valido per il ritorno dei playoff di Europa League, si disputerà allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out) e la formazione giallorossa dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale ai canali ufficiali del club: "Il Salisburgo? Mi aspetto una squadra che venga a giocare e fare risultato per la loro filosofia. Noi dobbiamo essere aggressivi, vincere tanti duelli e cercare di andare in vantaggio, mettendo loro un po' di paura con tutto lo stadio pieno. Sarà una partita molto tosta e lo abbiamo visto all'andata, ma siamo pronti".

La Roma nel 2023 ha dato sempre il 100%.

"In poche partite siamo stati al di sotto, in tutte le altre abbiamo dato sempre tanto e a volte siamo stati premiati e altre meno. Domani (oggi, ndr) è una partita da dentro o fuori, l'atteggiamento sarà quello giusto".