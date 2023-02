DYBALA: "Roma scelta giusta, mai avuto dubbi. Contro il Salisburgo sarà dura, ma siamo pronti" (VIDEO)

Oltre ad aver parlato in conferenza stampa al fianco di José Mourinho, Paulo Dybala ha rilasciato ulteriori dichiarazioni alla vigilia di Salisburgo-Roma, gara d'andata dei playoff di Europa League. Le sue parole.

DYBALA A SKY SPORT

Stai vedendo un messaggio, è Mourinho che ti ha mandato la formazione?

"Non lo so, Mourinho non l'ha detta? (ride, ndr)".

Giochi domani?

"Lui non ha parlato prima? Allora non posso dirtelo".

È una bella Europa League, è una Champions due. Vi dà qualche stimolo in più?

"Sicuramente sì, ci sono squadre che possono lottare anche in Champions. Adesso c'è un'altra competizione, non è mai facile giocare in Europa, le partite cambiano. Dobbiamo essere pronti, lo stadio sarà sicuramente caldo domani".

Ti piace il loro calcio?

"Abbiamo analizzato la squadra: sono giovani, hanno voglia di dimostrare e giocano contro una squadra di esperienza, quindi vorranno far vedere il loro valore".

Vedi la differenza tra chi è abituato a giocare in Champions e chi no?

"Dipende molto dalle squadre, dall'esperienza dei giocatori. Dobbiamo cercare di prendere subito la partita in mano, cercando di fare il nostro gioco e farci valere. Questa è la nostra opportunità su un campo difficile contro giovani che hanno tanta voglia".

Sembra vincente la scelta di venire a Roma. È stata la scelta giusta?

"Lo sapevo dal primo giorno, è la scelta che ho fatto insieme alla mia famiglia e alle persone che lavorano con me. Il mister e Tiago Pinto mi hanno convinto, non ho mai avuto dubbi in nessun momento. Il calore della città e la passione della gente, come mi hanno ricevuto i compagni nello spogliatoio, è stato tutto molto bello e mi ha spinto a dare qualcosa in più per tutti loro".

Fai sempre selfie al Colosseo, magari cambia no?

"Magari sono sempre le stesse foto e credi siano diverse" (ride, ndr).

DYBALA A ROMA TV+

"Sappiamo cosa significa giocare una competizione europea. Domani sarà una partita difficile ma ci siamo preparati al meglio".

Che partita ti aspetti?

"Sarà complicata, dovremo combattere. Il Salisburgo è una squadra giovane, aggressiva e con voglia di dimostrare. Noi stiamo facendo un percorso positivo, stiamo facendo le cose bene. Dobbiamo dare continuità".

Come sta la Roma visti i numerosi impegni che si avvicinano?

"Dobbiamo essere pronti. Abbiamo giocatori esperti, così come l'allenatore. Dobbiamo dosare le nostre energie e cercare di fare ciò che ci chiede Mourinho perché grazie alla sua esperienza ci trasmetterà al meglio come giocare questa competizione".