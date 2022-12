EL SHAARAWY: "Mourinho è concentrato sulla Roma. Speriamo che possa rimanere"

DA ALBUFEIRA MDR - Intrattenutosi nel post partita di Roma-Casa Pia con alcuni cronisti, Stephan El Shaarawy, il match-winner della seconda amichevole giocata dai giallorossi in terra lusitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su José Mourinho e sulle indiscrezioni che lo vorrebbero come prossimo commissario tecnico della nazionale portoghese.

Queste le sue parole:

"Pensiamo che il mister sia molto concentrato sulla Roma, lo sanno tutti. È come sempre, presente in ogni situazione, in partita, nel darci le indicazioni giuste in spogliatoio. Quindi lo vediamo sereno e concentrato sulla Roma".

Vi ha detto qualcosa?

"Non abbiamo parlato. Noi ci auguriamo che possa rimanere a Roma".