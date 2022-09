SVILAR: "Mi hanno accolto al meglio, mi sono già adattato" (VIDEO)

ROMA TV+ - Sarà la prima volta per Mile Svilar con la maglia della Roma in una gara ufficiale. Questa sera, ore 18.45, la squadra di Mourinho avrà il portiere di Anversa tra i pali contro il Ludogorets. Queste le sue parole ai canali di Trigoria prima di partire per Razgrad: "Siamo felici di poter giocare un'altra stagione in Europa. Domani è un giorno importante, speriamo di vincere".

Come sono stati i primi mesi con la Roma?

"Molto bene, mi sono adattato molto velocemente. Mi hanno accolto subito al meglio, è andato tutto bene"

Come stai fisicamente e come vedi la squadra?

"Siamo tutti pronti, fisicamente e mentalmente. Siamo pronti per domani, daremo il massimo"