SPINAZZOLA: "Ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto in Conference solo dopo essere tornati a Roma. Devo ancora recuperare la forma fisica migliore"

AS ROMA PODCAST - Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, si è raccontato durante una puntata del podcast ufficiale del club giallorosso. L'introduzione tratta il tema legato al ricordo della storica finale di Conference League, vinta per 1-0 contro il Feyenoord grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Le sue parole: "La sera della finale vinta abbiamo detto: 'non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto. Lo sapremo solo al nostro ritorno a Roma il giorno seguente'. Quel giorno è stato una liberazione per me dopo un anno incredibile. Ha rappresentato la chiusura del cerchio".

Potevi essere a Coverciano con la Nazionale, ma poi con Mancini hai deciso di rimanere qui.

"È stata una mia richiesta. Il mister mi ha concesso questa settimana per lavorare e rimettermi a posto. Farò dei lavori specifici che mi mancano da luglio, infatti non ho fatto niente per il polpaccio e per tutta la catena. Gli ho chiesto questa cortesia e lui ha capito".

Come ti senti? Ti manca qualcosina o hai pienamente recuperato?

"Questo infortunio è uno dei peggiori per un calciatore e soprattutto per uno con le mie caratteristiche. Mi manca l'appoggio, quando vado veloce devo andare sull'avampiede. Sto cercando comunque di riprendere il più possibile".

La tua prima squadra era il Virtus Foligno e, quando segnavi, facevi la mitraglia di Batistuta. Avevi la Roma nel destino.

"Sì, stimavo Batistuta. Anche vedere Totti e Cassano insieme era troppo bello. La Roma è stata sempre una squadra bella e divertente, con grandi giocatori. Ho sempre seguito i calciatori, non le squadre. Ho iniziato con Batistuta, poi amavo Ronaldo: tutti i giorni provavo le sue finte. Prima ero un trequartista, quindi prima ammiravo anche Rui Costa e Kakà. Poi Totti e Del Piero".

