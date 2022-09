Roma Femminile, Haug: "È importante per me aver trovato il primo gol , spero che ne arriveranno ancora tanti altri

Ha parlato l'autrice del primo gol della rimonta giallorossa Sophie Roman Haug. Al termine della partita ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Club. Queste le sue parole:

“È stata una partita dura contro una squadra forte. Abbiamo iniziato bene, creando tante occasioni, poi la sfida è diventata più complicata ma abbiamo compiuto una bella rimonta portando a casa i tre punti. È importante per me aver trovato il primo gol in stagione, spero che ne arriveranno ancora tanti altri”.

Roman ha concluso invitando i tifosi allo stadio per il ritorno del playoff di Champions League contro lo Sparta Praga:

“Spero che verranno in tanti a sostenerci. Sarà una partita difficile e fondamentale, non vediamo l’ora di giocarla. Venite al Tre Fontane!