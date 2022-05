SPINAZZOLA: "Ho vissuto un periodo difficile dopo l'infortunio, Mourinho mi ha spinto a non mollare"

RAI 2 - Leonardo Spinazzola, esterno giallorosso e della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista alla Domenica Sportiva. Il laterale della Roma, che ha aiutato la squadra a vincere la Conference League mercoledì sera, ha parlato da Coverciano, dal ritiro della Nazionale. Questo qualche estratto dell'intervista che questa sera andrà in onda in versione integrale:

"Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso ma dopo l'infortunio ho vissuto un periodo molto difficile, alcuni giorni li passavo fissando il vuoto. Non ho avuto paura di non riprendere a giocare, ma di non tornare come prima. Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici".

Sui suoi allenatori: "Il ct Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare".

Sull'Europeo e sul Mondiale: "Quei 40 giorni vissuti assieme e quella vittoria legherà il nostro gruppo per sempre. Non meritavamo di restare fuori ma il calcio è anche questo. Spero che i giovani ci diano una mano".

Sul suo possibile impiego contro l'Argentina: "Sarebbe una cosa bellissima, sono certo che non mi farei travolgere dall'emozione. Un messaggio ai tifosi? Stateci accanto e vi faremo innamorare di nuovo".