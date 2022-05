PELLEGRINI: "La coppa sarebbe la ciliegina sulla torta"

SKY SPORT - Prima di intervenire in conferenza stampa, capitan Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia di Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Le sue dichiarazioni:

C'è grande responsabilità per tutti, tu sei il capitano e sei nato nella città. Senti di più la responsabilità?

"Sì, credo sia normale e che sia bella averla invece che stare a casa seduti a casa a vedere gli altri che giocano. Me la prendo tutta, ce la prendiamo tutta. Domani sarà una grande partita e una grande giornata".

Come hai visto crescere il gruppo in Europa? C'è stata crescita esponenziale.

"Sì, credo che abbiamo iniziato la stagione in modo positivo, poi abbiamo avuto un momento in cui dovevamo ritrovarci sotto alcuni aspetti, abbiamo cambiato modulo e credo sia normale. Poi la cosa più importante è la crescita di questa squadra sotto ogni punto di vista. Al di là dell'Europa, anche in campionato. Questa coppa sarebbe la ciliegina sulla torta alla nostra crescita e al percorso fatto".

Sei cresciuto nella lettura delle partite, nel piano partita ci sarà anche una tua posizione particolare per far male al Feyenoord?

"Sì, è dato molto anche a tutte le persone che lavorano per noi, che fanno un lavoro eccezionale. Poi è ovvio in campo siamo noi a prendere le decisioni, ma veniamo messi in condizione di fare le cose nella maniera giusta".