MOURINHO: "Sappiamo come vogliamo giocare. Mkhitaryan pronto per aiutare la squadra"

SKY SPORT - Prima di intervenire in conferenza stampa, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord. Le sue dichiarazioni:

Alcuni non hanno mai vissuto una finale. Può fare un corso accelerato per gestire le emozioni per la finale?

"No, neanche la mia. Non lo so, magari gli altri con la mia stessa esperienza possono dire il contrario".

Che errore non bisogna fare?

"C'è bisogno di fare tutto quello che fai in ogni partita. Per questo dico di pensare sempre alla prossima e la prossima è una finale, l'ultima della stagione, c'è qualcosa di speciale che è un trofeo. Ma si deve fare esattamente lo stesso".

Sono momenti che aiutano per la mentalità?

"Ovviamente aiuta. Per il gruppo è una parte di un percorso, per i giocatori a livello individuale, per gente che gioca la finale è gente che cresce".

Come si aspetta la partita? Si aspetta pressing?

"Non lo so, loro hanno avuto tanto tempo per lavorare. Non si sa mai se possono presentare qualcosa di diversa, nel loro percorso hanno avuto partite diverse. Col Marsiglia hanno fatto 0-0 ed era una partita diversa dalla loro filosofia. Non lo so, noi sappiamo come vogliano giocare".

Mkhitaryan ha la condizione fisica per essere titolare?

"Ha la condizione fisica per aiutare la squadra, pensiamo di sì. Siamo ottimisti, senza squadra ieri ha fatto test veri e oggi con la squadra...sensazione positiva".