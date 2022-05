MOURINHO: "I romanisti sono speciali. Abbiamo creato un'empatia che va al di là dei risultati" (VIDEO)

SOCCERBIBLE - José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in esclusiva al podcast di SoccerBible. Durante la lunga chiacchierata, lo Special One ha toccato vari temi, tra cui il raggiungimento della finale di Conference League, dove i giallorossi affronteranno il Feyenoord, ed il rapporto con i tifosi. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Quando siamo arrivati in semifinale mi sono reso conto di quanto fosse importante. I tifosi e lo stadio aspettavano questo momento. Sono un popolo e una città speciali e si meritano persone speciali che si mettano al loro servizio. Dico speciali perché ci coinvolgono nelle loro emozioni, li capiamo e diventiamo parte di loro. Abbiamo creato un'empatia che va al di là dei risultati".