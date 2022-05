CRISTANTE: «Daremo il 100% per la finale. Col Leicester sfida troppo importante per pensare ad altro»

SKY SPORT - Dopo l'intervento in conferenza stampa oggi pomeriggio, torna a parlare Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è stato intervistato alla vigilia della sfida con il Leicester, prima dell'ultimo allenamento a Trigoria. Queste le sue parole

È una partita che può indirizzare la vostra stagione. Che sensazioni avete, come ci arrivate? "

Arriviamo carichi e da una bella partita in casa loro. Sappiamo che abbiamo lo stadio pieno a spingerci. Da inizio stagione abbiamo detto che l’obiettivo era la finale di Conference e vogliamo dare il 100% per prendercela".

Loro si sono riposati in campionato e stanno pensando solo alla Conference League. Qual è la loro forza?

"Può aiutare il fatto di aver risposato in campionato però è una semifinale ed è una partita importante. Non stiamo a vedere questi dettagli. Andiamo lì al 100% per prenderci la finale".

Come hai fatto a diventare un intoccabile di Mourinho e a capovolgere i giudizi su di te?

"Giocando bene spero. Abbiamo fatto tante partite e siamo ancora in corsa per l'Europa League e per la finale di Conference. È stata una stagione lunga e difficile ma credo che abbiamo fatto una buona stagione e sarebbe bello coronarla con una competizione così importante".

Come hai fatto a capovolgere la direzione del tuo futuro?

"Penso che non ci siano tante storie. Penso che conti solo la partita e nient’altro, è troppo importante per pensare al resto. C'è un finale di stagione da fare alla grande e la testa è tutta lì"

Ci saranno 70.000 spettatori allo stadio.

"Cambia tanto con loro, ci hanno sempre dato tanto sia in casa che in trasferta. Sono una spinta in più per noi".