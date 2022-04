VIDEO - MOURINHO: "Bodo una buona squadra ma abbiamo motivazioni altissime"

Ai canali di casa, José Mourinho prima della partenza per la Norvegia di ieri ha confessato le proprie sensazioni sul Bodo Glimt, avversario di stasera: "Hanno iniziato il loro percorso in Champions League, la gente si dimentica che in Conference ci sono tante squadre nei quarti che vengono da Champions o Europa League e loro sono un bell'esempio di questo, una buona squadra".

Questo è il momento giusto per dare un po' di continuità

"E' un quarto di finale, tante volte sono arrivato a un quarto di finale e la sensazione è sempre la stessa, tutte le squadre hanno le loro possibilità. La motivazione è altissima per noi e per loro. Siamo in un buon momento ma sono partite isolate. Se vogliamo vincere questa eliminatoria dobbiamo giocare ad alto livello"

Tante partite ravvicinate: come sta la squadra?

"Stiamo bene, Veretout, Zaniolo e Spinazzola sono fuori. Però abbiamo praticamente tutta la rosa a disposizione e con voglia di giocare, con grande motivazione e grande partecipazione in questo periodo buono di risultati"