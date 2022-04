MOURINHO: «Non possiamo trovare scuse, dobbiamo andare in semifinale di Conference»

SKY SPORT - José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare alla vigilia del match con il Bodo/Glimt. Queste le sue parole:

"È già una gara eliminatoria, è la prima di due ma è già una gara eliminatoria. Abbiamo avuto un'esperienza brutta, nel mio caso la più brutta di sempre. Un risultato storico in senso negativo. Conosciamo la squadra, il campo, l'ambiente. Non possiamo trovare scuse, né il freddo, né il campo. In queste due partite dobbiamo andare in semifinale. La prossima settimana abbiamo lo stadio tutto esaurito o quasi. Andiamo con tutto quello che abbiamo. Dimentichiamo la Serie A per queste partite e domani andiamo con tutto quello che abbiamo per passare"