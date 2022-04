MOURINHO: «Meritiamo la finale, Roma e Leicester con stesse qualità e motivazioni» (VIDEO)

Quando arrivi in semifinale pensi di avere il 50% di possibilità di conquistare la finale e il 25% di vincere la competizione. Quando arrivi in finale hai lo stesso sogno e la stessa motivazione dell'avversario. Non dobbiamo nasconderci, giochiamo contro una squadra del campionato più forte in Europa. Hanno due semifinaliste di Champions e una di Europa League. Hanno giocatori bravi, un allenatore capace però noi siamo bravi. Abbiamo l'intenzione di arrivare al ritorno con uno stadio pieno e con la possibilità di giocarci la finale.

Giocare in Inghilterra è difficile, ma la Roma è cambiata tanto

Sì, siamo più squadra. La sconfitta contro l'Inter non credo possa frenare la nostra fiducia e il nostro gioco. Come ho detto, il risultato è stato simile al 2-0 di Coppa Italia ma abbiamo avuto un controllo del gioco, una stabilità e una qualità senza paragoni. Il risultato poteva essere diverso. Il Leicester ha qualità ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vogliamo ottenere un traguardo che squadra e staff meritano. E lo meritano più di tutti i tifosi. Andiamo lì con l'intenzione di prendere qualcosa che meritiamo. Nel calcio può succedere di perdere pur non meritando. Noi dobbiamo arrivare in finale.