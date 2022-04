MOURINHO: "Gara difficile, ma i giocatori sono motivati. Mi aspetto di vincere e andare in semifinale"

SKY SPORT - All'emittente televisiva il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato alla vigilia di Roma-Bodo, ritorno dei quarti di finale di Conference League. Le sue dichiarazioni:

Quali risposte si aspetta non solo tecniche, ma anche fisiche e caratteriali?

"Mi aspetto di vincere, di andare in semifinale. Con tutto il rispetto per il Bodo, che è una squadra molto molto difficile contro cui finora non abbiamo vinto in 3 partite disputate, ma pensiamo di vincerla. Siamo tutti a disposizione, non ci sono giocatori infortunati né squalificati. Abbiamo giocato domenica scorsa, ma tre giorni di recupero sono un tempo sufficiente per stare bene. Avremo 11 giocatori in campo motivati, avremo una panchina piena di qualità che può aiutare a cambiare la partita se necessario. Avremo un pubblico assolutamente incredibile. Gara difficile, ho rispetto per le ambizioni per l'avversario, ma saremo lì e vogliamo andare in semifinale".

Che effetto può avere il tutto esaurito all'Olimpico?

"È bello, se a un giocatore non piace giocare così non è un giocatore. A tutti piace giocare così. Anche nei quarti di finale dove tutte le 8 squadre in competizione iniziano a sentire una finale possibile, la motivazione è altissima. Sappiamo che partiamo dal 2-1 per loro, ma ci sono 90' per pareggiare e vincere. Mi aspetto delle difficoltà perché il Bodo è una squadra di qualità, però sono fiducioso dei miei, di uno stadio che sarà nostro e potrà aiutare la squadra a vincere".

Il Bodo ha grande intensità fisica, quanto può pesare la maggiore esperienza internazionale di alcuni giocatori, come Mkhitaryan, Rui Patricio e Smalling?

"Da un lato si può parlare di più esperienza, ma dall'altro lato si può parlare anche di mancanza di pressione, di responsabilità: magari loro sentono questa sensazione del 'niente da perdere', che il mondo pensa che la Roma debba arrivare in semifinale. E magari questo toglie loro pressione, magari si presentano ad un livello altissimo. Mi aspetto una squadra fisica, ma anche tatticamente organizzata. È una squadra difficile".