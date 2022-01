Roma-Cagliari, FOTI: "Era obbligatorio vincere. Sergio Oliveira? Ci darà una grossa mano" (VIDEO)

Parla Salvatore Foti, assistente di José Mourinho dopo l'uscita di Joao Sacramento durante la sosta natalizia. Queste le parole dell'ex collaboratore della Sampdoria e del Milan: "Dopo la partita con la Juventus era obbligatorio vincere, la squadra ha risposto bene alle richieste del Mister. L'unico rammarico è non averla chiusa prima evitando quei 5-6 minuti di sofferenza".

Su Sergio Oliveira e Maitland-Niles

"Sono giocatori importanti, soluzioni in più per l'allenatore. Sono entrati bene sia Maitland con la Juve che Sergio oggi, dopo due allenamenti. Ovviamente Sergio non lo scopro io, è un giocatore di personalità che sicuramente ci darà una grossa mano"