DARBOE: "Un sogno essere allenato da Mourinho. È servito coraggio per fare il viaggio dal Gambia all'Italia"

Attualmente impegnato con il Gambia in Coppa d'Africa, il centrocampista della Roma Ebrima Darboe si è raccontato all'emittente radiofonica. Le sue parole:

Quando eri piccolo nel tuo villaggio di Bakoteh, hai mai pensato di partecipare alla Coppa d'Africa?

"Da piccolo volevo giocare in Europa, farmi conoscere e giocare per il mio paese. Sapevo che sarei diventato un professionista, non pensavo che sarebbe successo così presto, tutto qui. Giocare la Coppa d'Africa con il Gambia è un grande sogno che si avvera. Ci credevo, anche se sapevo che sarebbe stato difficile. Ma ho sempre creduto che un giorno il Gambia avrebbe giocato la CAN, e perché no anche la Coppa del Mondo un giorno. Non è il talento che manca lì, ma i mezzi. E ora sempre più giovani gambiani hanno l'opportunità di mettersi in mostra. I giocatori della Nazionale sono oggi un esempio che ispirerà ancora di più i giovani".

Cosa ti ha dato la forza di credere che un giorno saresti diventato professionista in un club europeo?

"La fede. Ci credevo fortemente. Avevo fiducia nelle mie qualità e sapevo di poter avere successo. Per questo era necessario lasciare il Gambia con tutti i mezzi. Non so se ci sarei riuscito se fossi rimasto, ma sentivo che dovevo partire. È servito molto coraggio per fare quel viaggio in Italia e riprendere il calcio per arrivare dove sono oggi".

Qual è stata la parte più difficile di questo viaggio?

"Dal giorno in cui ho lasciato la mia casa in Gambia il viaggio è stato difficile. Non posso nemmeno dire cosa ho passato. Ho passato momenti in cui volevo solo andare a casa. Ma non potevo. Avevo scelto di partire, tornare indietro era fuori questione. È come una strada a senso unico, quando vai non puoi tornare indietro. Ed è ancora più rischioso riprendere la via del ritorno".

Quando hai quasi rinunciato a tutto e sei tornato in Gambia?

"In Libia, in un campo di detenzione. Ho subìto torture, sono stato maltrattato. Mangiavo due fette di pane al giorno. Siamo stati trattenuti lì perché le persone che avevamo pagato non avevano dato i soldi ai trafficanti. È durato più di una settimana, ma è stata molto dura. Per tirare avanti abbiamo contribuito, le nostre famiglie ci hanno inviato dei soldi e siamo stati in grado di pagare per la nostra liberazione. Così mi sono imbarcato per raggiungere la Sicilia con altri migranti, senegalesi, maliani, sudanesi, ecc...".

Quando sei sbarcato in Italia, ti sei detto che il peggio era passato o doveva venire?

"Quando ho messo piede in Italia, ho ringraziato Dio migliaia di volte. Non avrei potuto vivere niente di peggio di quello che avevo già vissuto per sei mesi in questo viaggio. Non era possibile. Il mio obiettivo era tornare a scuola, fare di tutto per avere successo nel calcio o trovare un lavoro. Sono stato accolto bene in Italia, mi hanno messo a scuola e un anno dopo ho conosciuto persone che lavoravano nel calcio e che hanno notato il mio talento".

Un talento che ti ha portato oggi alla Roma con José Mourinho...

"Sì, è stato fantastico. Quando ho saputo che avrebbe allenato la Roma è stato come un sogno, ho anche tremato. Mi sono detto: ''No, non è il Mourinho che stavo guardando in tv in Gambia in Barça-Real?''. Potevo immaginare tutto nella mia vita tranne essere allenato da José Mourinho".

