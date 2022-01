'A Scuola di Tifo', SPINAZZOLA: "Quando gioco cerco sempre di rispettare avversari e arbitri" (VIDEO)

Leonardo Spinazzola è stato il nuovo protagonista di “A Scuola di Tifo”, il progetto di Roma Cares atto a sensibilizzare gli studenti su tematiche socialmente rilevanti.

Il programma è dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro.

I temi di questo collegamento online con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Dionigio Romeo Chiodi – 21 i ragazzi coinvolti di terza media – sono stati il fair play e il problema del bullismo e del cyberbullismo. L’esterno giallorosso, campione d’Europa, ha risposto alle domande dei ragazzi, portando la sua testimonianza ultradecennale di sportivo.

“Si possono compiere atti di bullismo non solo con le mani – ha detto – ma anche e soprattutto con le parole, che spesso possono ferire addirittura di più. Io cerco sempre di insegnare a mio figlio cosa sia il rispetto, provo a fargli capire quanto sia importante comportarsi nel modo giusto con tutti e a insegnargli a proteggere e difendere i bambini che, come lui, potrebbero trovarsi in difficoltà”.

E ancora: “È quello che faccio anche io quando gioco una partita, cerco sempre di rispettare i miei avversari e gli arbitri, perché ognuno ha il suo ruolo e le proprie idee. E questo è il modo in cui mi comporto anche nella vita, fuori dal campo”.

?‍? Leonardo Spinazzola è stato il nuovo protagonista di 'A Scuola di Tifo - Willy Monteiro'! ?❤️#ASRoma #RomaCares pic.twitter.com/JUqgpmHr9G — AS Roma (@OfficialASRoma) January 19, 2022

