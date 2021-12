DARBOE: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Conference. Avere Mourinho come allenatore è un privilegio"

UEFA.COM - Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni ufficiali della UEFA. Queste le sue dichiarazioni:

Dove volete arrivare in Conference League?

"Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile e fare tutto ciò che è in nostro potere per vincere il torneo. È importante per tutti: per noi e per la società. Quindi stiamo facendo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile".

Mourinho?

"Avere un allenatore come José Mourinho è molto soddisfacente perché sappiamo tutti che tipo di tecnico è e cosa ha fatto in carriera. È un privilegio per me essere qui con lui come mio allenatore. Ha ha vinto tutto, ha fatto tutto. È un grande mister. Lo sappiamo tutti. Non c'è molto da aggiungere".

Come ti senti?

"Cerco sempre di spingermi al limite e di dimostrare al mister che sono pronto in qualsiasi momento per giocare. È qualcosa di molto importante per lui. Vuole sempre che diamo il 200%. Per spingerci sempre al limite. Cerco sempre di farlo. Sento la fiducia che ha in me e questo è molto importante per me".