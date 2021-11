VERETOUT: «Con lo Zorya sarà come una finale»

ROMA TV+ - Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club giallorosso alla vigilia del match di Conference League con lo Zorya Lugansk. Queste le sue parole.

Abbiamo sbagliato le partite contro il Bodo, adesso abbiamo una partita importante, se vinciamo possiamo passare il turno ma se perdiamo siamo fuori. E' una competizione che vogliamo vincere, quindi domani sarà come una finale, giocheremo per vincere

Ripartire dai segnali positivi visti con il Genoa.

Si, abbiamo fatto quasi un mese senza punti e vogliamo tornare a vincere. A Genova abbiamo fatto una buona partita, possiamo fare meglio ma già aver vinto domenica è stato molto importante, speriamo di ripeterci domani. Le vittorie aiutano a prendere fiducia e domani dobbiamo fare il massimo.

Cresce anche la tua condizione.

Si, il campionato è iniziato bene, l'ultimo mese non è stato buono nemmeno per me. Fisicamente ero un po' stanco ma mi sono ripreso, ora sto bene. Anche dopo il Genoa non ero stanchissimo, segno che ho recuperato bene.