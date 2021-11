MOURINHO: «Partita decisiva, ci servono vittorie»

SKY SPORT - Alla vigilia di Roma-Zorya e a margine della conferenza stampa odierna il tecnico della Roma José Mourinho è stato intervistato dalcanale ufficiale del club:

"All'inizio della competizione chiaramente volevamo vincere il girone, ma abbiamo sbagliato con il Bodø e ora dobbiamo pensare a qualificarci. Domani è una partita decisiva, con pressione e responsabilità: se vinciamo passiamo, se perdiamo siamo fuori. Dobbiamo giocare per vincere.

Vincere anche per trovare continuità dopo la vittoria col Genoa.

"Si, ovviamente. Non penso che abbiamo avuto crisi di gioco, abbiamo sempre creato e giocato per vincere, ma abbiamo avuto una crisi di risultati. Abbiamo bisogno di risultati positivi e quello di Genova è stato importante per guardare la classifica e avere una sensazione diversa, perché senza vittoria eravamo ottavi o noni, ora quinti. Vincere domani è ancora più decisivo".

(roma tv+)

"Tomorrow is a decisive match ... we can't hide from that."

?️ Jose Mourinho gives his thoughts on Thursday's meeting with Zorya Luhansk!#ASRoma #UECL pic.twitter.com/YLow7WSgov

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 24, 2021