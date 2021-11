ABRAHAM: "Domani è l'occasione per rimettere le cose a posto. Spero di tornare al 100% il prima possibile"

SKY SPORT - Anche Tammy Abraham, dopo aver parlato in conferenza stampa con Mourinho, ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia di Roma-Bodø/Glimt all'emittente televisiva:

Cosa ti aspetti da questo match e quanto è stato brutto perdere 6-1?

"Mi aspetto una buona partita. Loro sono una buona squadra e ce l'hanno dimostrato. Siamo molto delusi per il risultato dell'andata, ma abbiamo l'occasione giusta per dimostrare la nostra delusione e rimettere le cose a posto".

Mourinho in conferenza stampa ha detto che si fida di te. Come stai fisicamente? Ti manca il gol?

"Mi sento meglio, sto migliorando ogni giorno. L'infortunio che ho avuto in nazionale è fastidioso, di quelli che si trascinano a lungo. La mia speranza è di tornare al 100% il prima possibile, fare gol e fornire assist".

Cosa pensi dell'arrivo di Conte al Tottenham? Ti piacerebbe una finale di Conference League tra Roma e Tottenham?

"Ho avuto il piacere di essere allenato da Conte, conosco le sue capacità. Sono sicuro che farà crescere molto il Tottenham, ma anche noi dal canto nostro abbiamo un grande allenatore dal quale stiamo imparando tanto, ogni giorno. Se le squadre faranno bene sarebbe bello ritrovarsi in finale, ma dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Bodo e cercare di superare la fase a gironi".

