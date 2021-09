VERETOUT: "Il derby? Daremo il massimo, proveremo a vincere questa partita per il mister"

TELEFOOT - Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del portale di informazione sportiva francese in cui ha parlato del derby di questo pomeriggio, dell'importanza di avere un allenatore come Mourinho e dell'emozione di vestire la maglia della nazionale francese. Queste le sue parole.

"I tifosi danno molto amore a questo club, quindi è meraviglioso. Cerchiamo di stargli vicino e di restituirglielo. Il derby? Farà caldo. Daremo il massimo, proveremo a vincere questa partita per il mister. Mourinho ha qualcosa in più. Lo sentiamo davvero vicino di noi, vuole che facciamo bene. Sta a noi attenerci a questo discorso per arrivare più in alto possibile. La data dell'esordio con la maglia della Francia? È simbolica, soprattutto perché la data è quella del 1 settembre ossia quando è nata mia figlia. È stato un giorno molto bello per me. Mi è stato detto spesso: 'Hai 28 anni'. Ho detto: 'Io, finché sono un calciatore, voglio indossare questa maglia'. Quando ci sei una volta, vuoi tornare in Nazionale il più possibile. A Roma abbiamo le risorse per fare qualcosa di bello. Se sono venuto alla Roma era per vincere dei titoli. Una coppa, o qualcosa di ancora più bello. Anche per ridare qualcosa ai tifosi".