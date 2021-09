Shomurodov: «Con la Roma puntiamo a tornare in Champions. E posso giocare insieme ad Abraham»

CHAMPIONAT.ASIA - "È successo tutto in una settimana. Mourinho ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente". Eldor Shomurodov parla così del suo arrivo alla Roma. Intervistato ieri dalla stampa uzbeka prima dell'amichevole con la Svezia, in cui ha realizzato il gol dell'1-2, l'attaccante giallorosso ha parlato del suo arrivo nella Capitale.

"Non c'è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l'obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti".