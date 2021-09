Roma-CSKA Sofia, SMALLING: "Sono concentrato e voglio fare bene partita dopo partita" (VIDEO)

ROMA TV+ - Chris Smalling, difensore della Roma, è tornato titolare per la prima volta da inizio stagione e sembra ormai aver messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo per le prime gare ufficiali. Il centrale inglese al termine della gara di questa sera contro il CSKA Sofia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole.

"È passato tanto tempo dall'ultima partita giocata all'Olimpico con i nostri tifosi, è una bellissima sensazione. È stata la mia prima gara stagionale, ora sono concentrato e voglio fare bene partita dopo partita. Ora pensiamo a recuperare per la gara di domenica. Ho detto a Mancini scherzando che mi deve un favore dopo il palo. Abbiamo cominciato benissimo la stagione, ma sono ancora poche partite, dobbiamo continuare a crescere a partire dalla gara di domenica".

"The squad is showing great ambition this year. We've got that momentum now and we need to keep building on it."

