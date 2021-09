ROMA-CSKA Sofia, Sacramento: "Giocare con 30mila persone fa la differenza"

Joao Sacramento, il vice di José Mourinho, ha parlato ai microfoni di casa dopo il 5-1 sul CSKA Sofia al debutto nei gironi di Conference League: "Abbiamo giocato contro una squadra coraggiosa, una squadra che è arrivata qui all'Olimpico e con 30mila tifosi non ha avuto paura. Il CSKA Sofia ha giocato con una pressione che non ci aspettavamo, non è stato facile. Il risultato non rispecchia a pieno quella è che stata la partita, è un risultato pesante ma è importante per noi, soprattutto in una situazione del genere dove si fanno 6-7 rotazioni. Per noi è essenziale fare queste rotazioni perché tutti hanno dimostrato di poter essere importanti. La stagione è lunga e oggi i ragazzi hanno dimostrato il loro valore. Quando si gioca con il pubblico è differente, tutto quello che abbiamo passato nell'ultimo anno e e mezzo è stato difficile, ma la verità è che quando hai l'Olimpico con 30mila persone, e mi aspetto che possano essere anche di più a breve, fa una grande differenza. Normalmente diciamo che i tifosi sono il dodicesimo uomo e per questo li ringrazio di essere venuti".

(Roma Tv)