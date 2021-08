VIDEO - Abraham: «Tifosi straordinari, mi hanno fatto sentire a casa. Per la maglia lascio anche il sangue»

Tammy Abraham parla nella conferenza stampa di presentazione dell'impatto avuto sui tifosi dal suo arrivo in giallorosso: "Da quando sono arrivato a Roma i tifosi sono stati straordinari con me e anche i miei compagni di squadra, questo mi ha fatto sentire subito a mio agio e a casa. Quando si hanno tifosi così si cerca di ricambiare dando loro allegria e soddisfazioni. Veniamo da un lungo periodo di Covid, che ha tenuto i tifosi lontani dallo stadio, e quindi ho tanta voglia di giocare bene e offrire belle prestazioni. Quando arrivo in una squadra e indosso una maglia, mi piace giocare col cuore, sudare e lasciare sangue sulla maglia. Mi piace cercare di lasciare subito un segno, spero di esserci riuscito"

