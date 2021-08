VIDEO - Abraham: "Alla Roma non solo per Mourinho"

Tammy Abraham si presenta e spiega che non c'è solo José Mourinho alla base della sua scelta di venire alla Roma: "Ci tengo a dire che non sono qui solo per José, la sua presenza è stata molto importante per la mia decisione - le sue parole - . Ma ho sempre seguito la Roma in tv, nelle competizioni internazionali e in Champions, sapevo bene dove arrivavo e conosco la Roma da sempre. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio al Chelsea con Rüdiger ed Emerson, Tony in particolare mi ha sempre parlato benissimo del club e anche questo ha avuto la sua importanza. Il mister è ambizioso, mette passione nel suo lavoro ed è un vincente, sono caratteristiche in cui mi ritrovo. È un piacere trovare un allenatore di questo calibro in una squadra come la Roma".