RUI PATRICIO: «Mourinho tra i migliori al mondo, vogliamo vincere»

SPORT TV - Oggi è stato protagonista in negativo dell'amichevole con il Belenenses, in ogni caso la fiducia di Mourinho in Rui Patricio resta intatta. Il portiere della Roma è stato intervistato ieri dall'emittente televisiva portoghese e ha parlato anche dello Special One: "Ho l'opportunità di lavorare con uno dei migliori al mondo, Jose Mourinho. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la Roma. Puntiamo a vincere dei titoli".

Rui Patricio, visto il suo passato allo Sporting Lisbona, ha poi scherzato sulla "rivalità" con il gm Tiago Pinto, ex Benfica: "Sì, ci siamo già affrontati un paio di volte, ma la cosa più importante è il lavoro che facciamo qui".