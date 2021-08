Roma Femminile, Spugna: "Atletico Madrid squadra top a livello europeo. Ora ci prepareremo bene per la prima di campionato" (VIDEO)

ASROMA.COM - Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso dalla sua squadra sul campo dell'Atletico Madrid, valido per il Trofeo Ciudad de Alcalà. Queste le sue parole.

"Questo era un impegno difficile, una partita contro una squadra top a livello europeo. Siamo venute qui con qualche defezione e una settimana complicata, ma le ragazze hanno lavorato di squadra, hanno lottato, e questa è la cosa più importante. L’esperienza è stata molto bella, finire questa pre season con tre partite di livello internazionale è sicuramente importante per la crescita delle nostre ragazze. Ora ci prepareremo bene per la prima di campionato".

Il morale del gruppo giallorosso è alto...

L’entusiasmo è la cosa più importante quando riesci a fare partite importanti come abbiamo fatto a Tolosa e a tratti anche qui oggi, seppur un po’ più stanche. Tutto questo ti deve dare esperienza e maturità e ci dovrà servire per il nostro campionato per poter essere una squadra protagonista, da piani alti.

Dunque, c’è fiducia in vista degli impegni ufficiali...

Da ora contano i tre punti, andremo subito a casa di una squadra che conosco molto bene, giovane e ambiziosa. Recupereremo qualche giocatrice e quindi avremo tutte le carte per iniziare bene questo campionato.