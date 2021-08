PASTORE: "Messi al Psg? Fantastico"

Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica transalpina, ha detto la sua sul passaggio di Messi al Paris Saint Germain Javier Pastore, trequartista della Roma con un passato proprio nel club parigino. Questa la sua opinione: "Fa piacere, ero fiducioso che alla fine sarebbe finito al PSG, dove c'è sempre l'ambizione di migliorare, crescere e prendere i giocatori migliori. Sarà fantastico per il PSG vedere giocare insieme tre dei cinque migliori giocatori al mondo. Sarà fantastico per la Francia, per la Ligue 1 e per tutti".

