VERETOUT: "Mi volevano tanti club, ho scelto la Roma. La nazionale? Un sogno"

Parola a Jordan Veretout: il centrocampista trascinatore della Roma ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica francese. Queste le sue parole:

Sulla Nazionale francese:

“Indossare la maglia della nazionale è un sogno per me. Sono arrivato all’Under 18, con una grande generazione, abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Indossare questa maglia è sicuramente un sogno”

Sulla scelta della Roma:

"È un club storico, ma anche la città e la vita che avrebbe avuto la mia famiglia hanno pesato nella scelta. Mi avevano contattato diversi club, ma alla fine ho voluto la Roma”

Sulla freddezza dal dischetto:

“Mi rende fiero questo fatto. Quando giocatori del calibro di Dzeko e Kolarov ti dicono di calciarli inevitabilmente ti dà tanta fiducia. Il giocatore che mi ha impressionato di più in Serie A? Nainggolan quando era alla Roma”.

Veretout non esclude poi la possiblità di un ritorno in Francia in futuro. A domanda diretta l'ex Fiorentina ha risposto: “Perché no?”.

(rtl.fr)

