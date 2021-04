KARSDORP: "Molti si aspettavano una mia chiamata in Nazionale, ma io non ci penso. Devo continuare a lavorare in questa direzione per meritarla"

ZIGGO SPORT - Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale televisivo olandese in cui, tra le altre cose, ha parlato della sua stagione e della sua possibile convocazione con la Nazionale. Il giocatore giallorosso questa sera non potrà essere della gara a causa della squalifica rimediata contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole. "Molti intorno a me si sarebbero aspettati una chiamata e mi hanno detto che la convocazione sarebbe arrivata. Anche nella Roma lo pensavano. Ma io non ci ho mai pensato, in realtà. Non fraintendetemi, sono un giocatore che punta sempre al meglio e andare in nazionale sarebbe stato bellissimo, soprattutto in vista degli Europei. Ma ci sono altri giocatori nel mio ruolo e io soprattutto non mostro il mio vero livello da tre anni. Ora sto tornando a essere il giocatore che ero, ma devo continuare a lavorare in questa direzione per meritarla".