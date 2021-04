KARSDORP: "Abbiamo vinto la gara di andata per 2-1, ma oggi sarà tutto diverso" (VIDEO)

Rick Karsdorp, giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società dove ha parlato della gara di questa sera e della partita di andata, vinta per 2-1 in casa dell'Ajax dai giallorossi. Queste le sue parole: "Ogni partita è differente. Abbiamo vinto la gara di andata per 2-1, ma oggi sarà tutto diverso. Ci sarà un Ajax diverso, ma io credo che vedremo anche una Roma differente. Giochiamo in casa e questo può essere un grande vantaggio per noi. Non credo che sarà un match difficile mentalmente, dobbiamo solo pensare a vincere, questa è la strada più semplice. Mi aspetto che l'Ajax giochi allo stesso modo in cui gioca in Olanda e in Europa. Ci presseranno dal primo minuto e questo potrebbe giocare a nostro favore, ma vedremo domani. All'andata abbiamo vinto 2-1 ed è un bene che non abbia giocato (ride ndr). Scherzi a parte, abbiamo fatto una grande partita ad Amsterdam ma ora giochiamo in casa e io preferisco giocare qui che in Olanda, perché gioco per la Roma e non per il Feyenooord. Come ho detto precedentemente, non vedo l'ora di giocare contro una squadra olandese".

