FONSECA: «Con l'Ajax non possiamo sbagliare, meglio non pensare alla gara d'andata»

SKY SPORT - Dopo la conferenza stampa, Paulo Fonseca parla ai microfoni dell'emittente satellitare alla vigilia del match con l'Ajax:

Il 2-1 con il Bologna ci ha confermato molte cose, ma cosa deve fare la Roma per non complicarsi la qualificazione?

È importante non pensare alla partita di Amsterdam, non possiamo sbagliare riguardo la concentrazione, specie in difesa, servirà la partita perfetta in difesa.

Essere l'unica italiana in Europa?

È una responsabilità che vogliamo e motivo d'orgoglio non solo per noi, ma per il calcio italiano che ora rappresentiamo. È una partita importantissima anche per l'orgoglio di tutta Italia

Ha visto la squadra concentrata?

Si, i giocatori si sono allenati bene, sono motivati e concentrati. È una partita che può decidersi sui dettagli e l'abbiamo preparato bene. L'Ajax è fortissimo ma siamo soprattutto concentrati su noi stessi.