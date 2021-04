Afena-Gyan: "Essere alla Roma è un sogno che si avvera"

BBC.COM - Qualche giorno fa l'attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan, ieri sceso in campo con la Roma Primavera, ha parlato della sua esperienza romanista: "È incredibile. È un sogno che diventa realtà per me. La Roma mi ha impressionato in modo indelebile quella sera (3-0 contro il Barcellona in Champions League nell'aprile del 2018, ndr), quindi far parte di questo fantastico club ora è sicuramente un sogno che si avvera".

"Dipende dal duro lavoro - ha detto -. Non è mai facile per un ragazzo che viene da dove vengo io arrivare qui e farcela. Adesso che sono qui l'obiettivo è arrivare in prima squadra e diventare un giocatore importante per il club. Lavorerò sodo. So che dovrò affrontare molte sfide, ma rimarrò concentrato. Non mi fermerò davanti a nulla".

"Sono stato coinvolto nello sport scolastico fin da piccolo. Ho guidato la mia scuola elementare, il liceo e la squadra regionale, che era composta da studenti selezionati dalle varie scuole della regione - ha raccontato -. Inizialmente mia madre voleva mandarmi all'Asante Kotoko, uno dei club più grandi del Ghana, ma non è successo perché l'accademia allora non era strutturata. Mi hanno portato all'EurAfrica Academy e sono molto grato a loro per questa decisione. Non dimenticherò mai quello che hanno fatto per me".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE