Roma-Genoa, BRUNO PERES: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Ora dobbiamo fare attenzione e continuare con questo atteggiamento"

Bruno Peres, terzino della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente satellitare al termine del primo tempo della gara contro il Genoa, che i giallorossi stanno vincendo per 1-0 grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini. Queste le sue parole.

BRUNO PERES A DAZN

Non è una partita semplice...

Si sapevamo che non era una partita facile. Ogni tanto la palla da ferma decide le partite. Siamo stati bravi a restare concentrati e sfruttare la palla da ferma, per noi importante. Abbiamo sbloccato la partita ora dobbiamo fare attenzione e continuare con questo atteggiamento giusto, cercano di chiudere la partita e farlo il prima possibile.