PELLEGRINI: «Con lo Shakhtar un passaggio importante per raggiungere i nostri obiettivi. Contento di far parte di questo progetto»

SKY SPORT - Lorenzo Pellegrini, alla vigilia di Roma-Shakhtar, ha parlato della partita ai microfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole:

Cosa rappresenta questa partita?

"Rappresenta un passaggio per raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo di affrontare una squadra forte"

Cosa hanno rappresentato la parole di stima di Tiago Pinto nei tuoi confronti?

"Sono stato contento, ho avuto anche modo di parlargli di persona. Vedo in loro l'ambizione che vedo anche in me. Sono contento di far parte di questo gruppo e questo progetto"

ROMA TV - Il capitano giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente ufficiale del club. Queste le sue parole:

L'Europa League?

"Abbiamo raggiunto subito l'obiettivo di passare da primi il girone. Ora queste partite sono difficili, lo Shakhtar è una grande squadra ma vogliamo vincere e andare il più avanti possibile".

Lo Shakhtar?

"Loro hanno molta esperienza, sono abituati a giocare queste partite ma lo siamo anche noi. Affronteremo la partita con attenzione e rispetto, ma vogliamo vincere e passare il turno, questo è il messaggio che deve passare".

Il gruppo?

"Più siamo e più il mister può scegliere. Questo gruppo merita solo complimenti, tutti i compagni sono a disposizione e danno il 200%, sono orgoglioso di farne parte".