Roma Femminile, Bonfantini: "Il risultato è ingiusto, abbiamo lottato fino alla fine e non meritavamo la sconfitta"

La Roma esce sconfitta per 1-0 dalla trasferta contro il Milan e rimane ferma al sesto posto in classifica con 12 punti. Al termine della gara per commentare la prestazione della squadra si è presentata ai microfoni dei cronisti Agnese Bonfantini. Queste le sue parole.

BONFANTINI A ROMA TV

Il match?

"Il risultato è ingiusto, abbiamo lottato fino alla fine e non meritavamo la sconfitta. Abbiamo detto la nostra anche in 10".

Che difficoltà avete trovato in campo?

"Non ne abbiamo avute tante. Abbiamo avuto occasioni e dobbiamo concretizzarle meglio".

La Coppa Italia?

"Speriamo di vincere, daremo il massimo".