DIAWARA: "Contento di essere alla Roma. La squadra sta bene, questo mi aiuterà a rientrare"

SKY SPORT - Alla vigilia del match di Europa League in casa dei romeni del Cluj, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare Amadou Diawara, che dopo il Covid tornerà dal primo minuto nella sfida di domani sera. Queste le sue parole: "Sicuramente sarà una partita molto complicata. Il Cluj è una squadra che perde difficilmente in casa. Noi abbiamo lavorato bene, adesso andiamo lì per prendere i 3 punti. Sono tornato bene, la squadra sta bene e questo mi aiuterà a rientrare alla grande".

Il tuo futuro lo vedi alla Roma?

"Sì, io sono contento di stare qui. Ho visto una squadra molto in crescita ma non mi sorprende, perché lavoriamo bene in allenamento e il lavoro sta dando frutti".