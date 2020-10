Young Boys-Roma, domani alle 16:45 la conferenza stampa di Fonseca con Villar

La Roma si prepara a scendere in campo giovedì nella prima gara del girone di Europa League in Svizzera contro lo Young Boys. I giallorossi partiranno domani mattina alle 10:30 per la Svizzera e alle 17:30 terranno l'ultimo allenamento di rifinitura prima del match sul terreno di gioco dello Stade de Suisse. Alle 16:45 però il tecnico Fonseca si presenterà per parlare nella consueta conferenza stampa pre gara in cui sarà accompagnato dal giovane Gonzalo Villar.