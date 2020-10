Udinese-Roma, SANTON: "Abbiamo lasciato troppi spazi ai bianconeri e hanno creato un paio di occasioni. Dobbiamo stare più stretti"

Al termine del primo tempo è Davide Santon a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la gara. Queste le sue parole.

SANTON A DAZN

Come mai nel finale l'Udinese è cresciuta così tanto? C'erano facce tese nella retroguardia della Roma...

Sulle ripartenze loro son forti e negli ultimi 10-15 minuti eravamo troppo distanti tra difesa e centrocampo. C'erano troppi spazzi per loro e per ripartire, per questo hanno creato un paio di occasioni e dobbiamo cercare di stare più stretti quando perdiamo palla.

L'Udinese concede poco però le occasioni sono arrivate. Come si fa a entrare nella difesa così compatta dell'Udinese?

Quando abbiamo palla loro sono chiusi, stretti, gli spazi sono sugli esterni. Dobbiamo far girare palla veloce, sennò diamo tempo a loro di venire e accorciarci. Questo è quello che dobbiamo fare.