OLSEN: "Futuro? Si scrivono tante cose, non mi dà fastidio. Non so cosa succederà"

In ritiro con la Svezia, Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro riportate dal sito: "Ho giocato molto in Nazionale e ho giocato tutti i match fino a Natale con il Cagliari. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho giocato, ma mi sono allenato bene, sono qui ed ho fiducia".

"Prossima stagione? Bella domanda. Non lo so, ora sono con la Nazionale e sono concentrato, vedremo cosa succederà - ha continuato -. Sono state scritte tante cose negli ultimi anni, che si tratti di finestre estive o invernali di mercato. Ci sono abituato, non mi dà fastidio. So quello che viene detto tra me, il club e il mio agente. Quindi ciò che è scritto e quali club mi vogliono sono cose sulle quali non spendo energie. So come vanno le cose".

(expressen.se)

