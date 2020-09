MKHITARYAN: "Darò tutto per la Roma, restare qui la decisione migliore per la mia carriera. Con Pedro possiamo fare una bella stagione"

ASROMA.COM - Al sito ufficiale della Roma ha rilasciato un'intervista Mkhitaryan. Dalla scorsa stagione ai prossimi obiettivi in vista dell'avvio del campionato, le parole del trequartista armeno:

Dopo una stagione in prestito ora sei a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Quanto è importante per te aver definito la tua posizione? Il fatto che fossi qui in prestito è stato in qualche modo un elemento condizionante durante la stagione?

“A essere sincero non sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui”.

Ora che sei a titolo definitivo della Roma, cambierà la tua mentalità o il tuo approccio all’interno dello spogliatoio?

“No, non cambia niente. Sono lo stesso ragazzo. Sono lo stesso giocatore e ho le stesse ambizioni, non è cambiato nulla. Per me non è importante essere in prestito o a titolo definitivo. Lavoro duramente ogni giorno, spingo al massimo per dare il meglio di me stesso in allenamento e in partita. Posso solo dire che darò tutto per questo Club e darò il massimo nelle partite che verranno per ottenere successi con la squadra”.

Questo precampionato è molto diverso dal normale. Quanto sei riuscito a riposarti durante queste vacanze? Hai fatto qualcosa di diverso per restare in forma in vista della ripresa della stagione?

“Prima di tutto, quest’anno le vacanze sono arrivate in un momento diverso, di solito le abbiamo in un altro periodo dell’anno, verso la fine di maggio e giugno, per poi iniziare la preparazione a luglio. In questa stagione è stato diverso, c’è stata una pausa, ma più corta di come eravamo abituati prima. Riposare è utile, mentalmente e fisicamente, per poi iniziare più freschi la stagione. Non sarà possibile andare da nessuna parte per il ritiro ma sono sicuro che stando qui a Trigoria potremo lavorare ancora più intensamente e al meglio, restando concentrati sugli allenamenti”.

La scorsa stagione ti sei unito al Club a stagione in corso, mentre quest’anno riuscirai a svolgere tutto il precampionato con il gruppo. Quanto è utile questo aspetto nella stabilità di un calciatore?

“Alla fine la scorsa stagione non ho disputato solo due partite, quelle contro Genoa e Lazio. Quest’anno ovviamente spero di essere a disposizione per la prima partita. La cosa più importante è farmi trovare in forma, per aiutare la squadra a giocare e a segnare. Mi rende felice quando la squadra vince e quando riesco a dare il mio contributo ai nostri successi”.

A livello personale hai concluso la scorsa stagione in maniera davvero impressionante, giocando con regolarità e partecipando a parecchi gol. Sei fiducioso di poter continuare su quella strada?

“Vorrei che fosse sempre così facile! Ma ovviamente le cose possono cambiare. L’unica cosa che possiamo fare nel nostro mestiere è metterci al lavoro per raccogliere i frutti delle nostre fatiche. Io gioco a calcio per fare gol e assist, anche se ovviamente non è sempre la cosa più importante perché in alcune partite puoi fare una grande prestazione anche senza gol o assist, dando comunque il tuo contributo alla squadra per la vittoria. Credo sia più importante lavorare sempre più duramente sul campo per permettere alla squadra di vincere, senza pensare necessariamente a un gol o a un passaggio vincente. Quindi farò senz’altro il massimo per fare ancora di più e migliorare le mie statistiche rispetto alla scorsa stagione”.

Come hai ritrovato i tuoi compagni quando siete tornati? La scorsa stagione si è conclusa in modo strano: c’è stato un grande finale di campionato, ma l’ultima partita con il Siviglia ha lasciato l’amaro in bocca.

“Non abbiamo passato tanto tempo in gruppo, la squadra è stata insieme per un giorno e poi alcuni giocatori sono partiti con le nazionali. Ma ora iniziamo una nuova stagione, è una nuova pagina, dobbiamo essere positivi e pensare positivo. Dobbiamo raggiungere un obiettivo questa stagione, non sarà facile perché tutte le squadre vogliono la stessa cosa, ma sono sicuro che questa squadra ha le capacità e le abilità per puntare a qualcosa di più grande quest’anno”.