Pastore: “Ecco i miei film piú belli. Denzel Washington tra i miei attori preferiti”

Javier Pastore ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, parlando dei suoi cinque film più belli. Queste le sue parole:

“Io e mia moglie amiamo molto andare al cinema. Quando eravamo a Palermo ci andavamo una volta a settimana. A Parigi ci siamo andati meno spesso, ma ogni weekend che passavamo in Italia, a Roma o a Milano approfittavamo per andare a vedere un film”.

La vita è bella

L’ho visto tante volte da piccolo quando è uscito. Mi piace molto la storia che mostra quanto un genitore sia disposto a fare per proteggere il proprio figlio, provando a mascherare la realtà orribile che stavano vivendo.

Il destino di un cavaliere

Mi piacciono queste storie, uno scudiero che diventa cavaliere nonostante non avesse delle origini nobili. In più poi deve affrontare la dura rivalità con un altro cavaliere per amore di una principessa riuscendo alla fine a farsi accettare definitivamente.

Il Gladiatore

Ogni volta che lo trovo in TV mi fermo a guardarlo anche se è già iniziato. Mi piace vedere la realtà di allora, quei combattimenti che all’epoca erano un po’ come gli sport di oggi. È bellissima poi l’ambientazione e sapere di poter ancora vedere il Colosseo passeggiando per Roma.

Il fuoco della vendetta

Questo film mi piace già a partire dal protagonista Denzel Washington, uno dei miei attori preferiti che qui interpreta la guardia del corpo di una bambina a Città del Messico. Inizialmente lo fa malvolentieri, salvo poi affezionarcisi. Poi la bambina viene rapita e la trama subisce diversi colpi di scena fino alla fine.

Titanic

È un classico, un altro film che quando trovo in TV non riesco a non guardare. Mi è sempre piaciuto vedere la vita all’interno di quella nave che oggi ci sembra una cosa normale e che all’epoca era qualcosaa di mai visto prima. Oltre a questo c’è anche la storia, coinvolgente fino alla fine.