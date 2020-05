VILLAR: "La Roma è più di un club, è quasi una religione" (VIDEO)

ROMA TV - Il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, ha rilasciato un'intervista all'emittente del club, all'interno del nuovo format "At Home". Questa un'anticipazione delle sue parole

La Roma è più di un club, non è così?

“Sì, l’ho capito subito dopo due giorni. Ero andato in una pizzeria e un cameriere ha riaccompagnato me e mio padre in albergo. Abbiamo notato con stupore quanto i giocatori della Roma siano amati qui. La Roma è quasi una religione, me la sto godendo sotto questo aspetto. Non vedo l’ora di poter tornare a uscire normalmente di casa e incontrare la gente. È una cosa molto bella”.